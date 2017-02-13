9.753 مليون دينار ايرادات سكة حديد العقبة

الاصلاح نيوز –

قال مدير عام مؤسسة سكة حديد العقبة المهندس ياسر كريشان ان المؤسسة تمكنت من نقل (1.469) مليون طن فوسفات خلال عام 2016 وبنسبة بلغت 82.8% من الخطة السنوية والبالغة (1.775.680) طن فوسفات، وبزيادة بلغت ( 133) الف طن فوسفات عن عام 2015 .

واضاف ان إيرادات المؤسسة بلغت خلال عام 2016 (9.753) مليون دينار وبزيادة بلغت (894500 ) الف دينار اردني عن ايرادات عام 2015 مبينا انه وبمقارنة خسائر عام 2015 بدون الاستهلاك مع عام 2016 يتبين ان هناك قفزة نوعية في النتائج حيث كانت الخسائر في عام 2015 (2,271,729 ) مليون دينار ، بينما كانت الخسائر في عام 2016 (105,279) الاف دينار اردني

واوضح المهندس كريشان انه نتيجة لهذه السياسية المالية الواضحة في ضبط النفقات وترشيد الاستهلاك والتي وُضعت بهدف تسديد مديونية المؤسسة المتراكمة فقد تمكنت المؤسسة من تسديد جزء من مديونيتها وبمجموع (842075) الف دينار اردني .

وضمن رؤية المؤسسة في التطوير والتحديث على قدراتها الفنية والإدارية بين كريشان ان المؤسسة قامت وبكوادرها الفنية بإعادة بناء 4 قاطرات من اسطول النقل التابع لها في مشاغل المؤسسة في مدينة العقبة، بالإضافة الى تركيب محركين لقاطرتين اخريين، كما قامت المؤسسة بعمل صيانة دورية بأنواعها المختلفة للقاطرات( شهرية، 3 شهور، 6 شهور، سنة،سنتين) بواقع 66 قاطرة وحسب تعليمات الشركة الصانعة .

لافتا ان المؤسسة قامت كذلك بتعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخط الحديدي من خلال استبدال العوارض والقضبان الحديدية بواقع 1125 عارضة بالاضافة الى 628 قضيب حديدي .

اما بخصوص اختصار دورة القطار اوضح كريشان، ان المؤسسة قامت بتشغيل محطة اليتم وترميم الكيبل الواصل بين محطة اليتم والعقبة واليتم وعمران علماً انها كانت متوقفة اكثر من 12 عام.

كما تم اعادة تشغيل محطة الشيدية حيث تم عمل الصيانة اللازمة لها وتم اعتمادها كمحطة وبالتالي سيتم تقليل دورة القطار.

واشار الى ان المؤسسة وضعت نصب عينيها التأهيل المناسب للكوادر البشرية والذي يمكن مستقبلا من عملية تحسين اداءها المؤسسي وتطوير القدرة المعرفية لموظفيها، ولتحقيق هذا الهدف فقد قامت المؤسسة بعقد العديد من الدورات الادارية والفنية في مركز التدريب التابع لها حيث تم عقد 87 دورة تدريبية وقد استفاد منها ما يزيد عن 589 متدرب خلال عام 2016 .

وقال انه ونتيجة للتطوير والتحديث الذي سعت المؤسسة اليه فقد حصلت على ختم التميز للمرحلة البرونزية في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز والذي رعاه جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الثقافة للقطاعين العام والخاص وقطاع جمعيات الأعمال والمؤسسات غير الربحية.

واكد كريشان ان المؤسسة ومن خلال دورها الفاعل في المحافل السككية الدولية قامت المؤسسة باستضافت الاجتماع الاقليمي الثامن عشر للاتحاد الدولي للسكك الحديدية خلال شهر تشرين ثاني 2016 وبمشاركة مجموعة من الدول العربية والأجنبية , وتم في نهاية الاجتماع انتخاب المهندس ياسر كريشان مدير عام مؤسسة سكة حديد العقبة نائباً لرئيس مجموعة الشرق الاوسط للسكك الحديدية .