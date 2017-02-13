9 مخالفات للمحال التجارية في جرش خلال اليوميين الماضيين

الاصلاح نيوز –

نفذت مديرية صناعة وتجارة جرش حملات تفتيشية على تجّار الجملة والمحال التجارية خلال اليوميين الماضيين للتأكد من التزامهم بالأسعار وخاصة مواد الدخان والمشروبات الغازية وبطاقات الانترنت .

وقالت مديرة صناعة وتجارة جرش نجوى الكايد انه تم تشكيل لجان تفتيش للتأكد من التزام المحال التجارية بالاسعار في مختلف مناطق المحافظة وتم تحرير 9 مخالفات .

وبينت الكايد ان المخالفات توزعت بين مخالفةواحدة زيادة سعر مادة الدخان و مخالفة واحدة الامتناع عن بيع مادة الدخان والمشروبات الغازية ومخالفتين عدم اعلان اسعار المواد التموينية وخمس مخالفات عدم اعلان اسعار مادة الدخان سيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم .

وأشارات الكايد الى ان المديرية تقوم بعمل جولات دورية ومستمرة على المحال التجارية والمخابز والمطاعم ومحطات المحروقات في المحافظة .