حملات بيئية ليلية لمناطق بلدية اربد

الاصلاح نيوز –

بدأت بلدية اربد الكبرى اعتبارا من مساء امس الاحد بتنفيذ حملات بيئية ليلية وفق برنامج يشمل مختلف المناطق التابعة لها.

وقال الناطق الاعلامي للبلدية اسماعيل الحوري ان الغاية من الحملات تنظيف المناطق والشوارع التي تشهد كثافة مرورية ساعات النهار ما يعيق عمل اليات البلدية، الامر الذي تطلب اعداد برنامج لهذه الغاية يضمن ديمومة الخدمات البيئية وتحسينها باستمرار.

واضاف ان الحملة ستشمل الشوارع الرئيسة التي تشهد نشاطا بشريا كثيفا يمتد للمناطق المحاذية لها، الامر الذي سيمكن من تحسين الواقع البيئي في مختلف الشوارع والمناطق على مدار الساعة.

واوضح الحوري ان الحملات شكلت لها فرق من مختلف اقسام البيئة وزودت بالأليات اللازمة من كابسات ومركبات نقل نفايات وغيرها.