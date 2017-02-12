الأردن يشارك بأعمال القمة العالمية للحكومات في دبي

الاصلاح نيوز –

انطلقت فعاليات الدورة الخامسة من القمة العالمية للحكومات، بمشاركة الأردن، والتي تعد أكبر تجمع حكومي دولي، ومنصة لاستشراف المستقبل، من أهدافها تدعيم مفاهيم الابتكار في الخدمات الحكومية، والمؤسسات العامة، بغية رفع مستوى سعادة ورفاهية الشعوب.

ويشارك في أعمال القمة الرئيسة، التي بدأت فعالياتها بدبي اليوم الأحد، رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ووزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، وأمين عام مجلس الوزراء عبدالله العدوان، ومدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميل فيصل الشبول.

كما يشارك بالقمة السفير الأردني بأبوظبي جمعة العبادي، والقنصل العام بدبي والإمارات الشمالية السفير د. سائد الردايدة، والقنصل بالسفارة ديانا الحديد، والسكرتير الأول بالقنصلية رنا ابده، والمستشار الاقتصادي بالقنصلية نادر حماد، وعدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص الأردنيين.

وتعد القمة التي تنظمها دولة الإمارات سنويا برعاية نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أكبر تجمع حكومي، يهدف إلى تبادل التجارب في تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز مفاهيم الابتكار بالمؤسسات العامة، بما يساهم في رفع مستوى الأداء للمؤسسات العامة، وتحقيق قفزات نوعية في تطويره بمشاركة طيف من المعنيين من القطاعات العامة والخاصة بالدول المشاركة.

وتشارك باحدى جلسات القمة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، سفيرة الأمم المتحدة للسلام ورئيسة المدينة الإنسانية العالمية، حيث تسلط الجلسة الضوء على مستقبل الخدمات الإنسانية بالعالم، والدور الريادي لدولة الإمارات في الدعم الانساني والتنموي، إلى جانب استعراض التجارب الدولية في هذا المجال.

يذكر أن القمة التي تشهد دورتها الحالية أعلى نسبة من المشاركة، تشهد جلسات لمتحدثين منهم المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ورئيس البنك الدولي جيم كيم، والمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” ايرينا بوكوفا، وعدد من رؤساء الحكومات السابقين، والوزراء ورؤساء مجالس إدارة الشركات والبنوك.

وتستقطب القمة المعنية بتبادل الخبرات العالمية، في مجال تطوير الأداء الحكومي، 150 متحدثاً في 114 جلسة، الى جانب مشاركة أكثر من 4000 شخصية إقليمية وعالمية ضمن وفود من 139 دولة.