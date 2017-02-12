الاصلاح نيوز –

كشفت بورصة عمان عبر احصائياتها عن وصول حجم التداول الإجمالي لليوم الأحد إلى ما يربو على 4 مليون و158 ألف دينار، فيما تجاوز عدد الأسهم المتداولة 3 مليون و456 ألف سهم، نفذت من خلال 2 ألف و681 عقدا.

ولفتت بورصة عمان إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم انخفض إلى 2176.8 نقطة، بانخفاض نسبته 0.05% عما حققه في الخميس من الأسبوع الماضي.

وأضافت بورصة عمان أنه على صعيد المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.23% عما كان عليه في الخميس الماضي، فيما انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.17% ، كما انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.14% .

وكشفت احصائيات بورصة عمان عن وصول القيمة السوقية لهذا اليوم إلى ما يزيد على 17 مليار و565 مليون دينار، بارتفاع نسبته 1.30% عما حققته في مطلع العام الجاري، وبتراجع بنسبة 0.04% عما كانت عليه في الخميس الماضي .