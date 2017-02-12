القبض على شخص بحوزته 200 الف دولار مزيف في المفرق

الاصلاح نيوز –

القت مكافحة المخدرات القبض على شخص بحوزته 200 الف دولار مزيف في محافظة المفرق كان يقوم بالتواصل مع عدة اشخاص لعرض لكل الدولارات عليهم.

وقالت ادارة الاعلام الأمني في مديرية الامن العام اليوم الاحد ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تتبعوا منذ اسابيع معلومات حول حيازة احد الاشخاص في محافظة المفرق كمية من الدولارات المزيفة وانه يقوم بالتواصل مع عدة اشخاص لعرض تلك الدولارات عليهم من اجل بيعها لهم .

واضافت ادارة الاعلام الامني انه تم وبواسطة فريق تحقيقي خاص متابعة القضية والتوسع بجمع المعلومات حولها وحول الشخص المشتبه به ورصده والاشخاص الذين يتعامل معهم من اجل تحديد مكان اخفائه للأوراق المزيفة وضبطها قبل البدء بتداولها بالسوق .

وتابعت ادارة الاعلام الامني انه من خلال كافة التحقيقات تمكن المحققون من الوصول لمعلومة تؤكد اتفاق ذلك الشخص على بيع ما بحوزته من اوراق مالية مزيفة لاحد الاشخاص , وتم كذلك تحديد مكان الاستلام والتسليم في احد المحال التجارية في العاصمة عمان حيث تم مداهمة المكان في الوقت المحدد وضبط الشخص المشتبه به حيث عثر بحوزته بعد تفتيشه على 200 الف دولار مزيف وجرى اصطحابه لمتابعة التحقيقات .