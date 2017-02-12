بلدية اربد تنذر احد موظفيها والسبب ” فيس بوك “

الاصلاح نيوز –

اوقعت بلدية اربد عقوبة تأديبية على احد موظفيها لكتابته ” منشور ” على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” مستبقة بذلك التعديلات التي يتظمنها نظام الخدمة المدنية الذي لم يأخذ للآن خطواته الاجرائية القانونية ولم يقر حتى الآن .

فقد انذر رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني احد موظفي الدائرة الثقافية في البلدية لوضعه منشورا ” تهكميا ” على صفحته الشخصية قال فيه ” ان البلدية تسعى لإعادة المتقاعدين منها بعقود ، اهلا فساد طيب .. والشباب العاطلين عن العمل وين نروح فيهم عجهنم “

من جانبها اكدت مصادر في المجلس البلدي ان المعلومات التي نشرها الموظف صحيحة وان المجلس البلدي اتخذ قرار بالتعاقد مع موظفين اثنين بعد بلوغهما سن الستين الا ان وزير البلديات رفض المصادقة على القرار انسجاما مع قرار مجلس الوزراء بعدم التجديد او التعاقد مع موظف بعد بلوغه سن التقاعد .

لكن صيغة الانذار الموجه للموظف اعتبرت ما نشره ” اساءة للبلدية وغير صحيح ” ما استوجب الانذار مع التلويح بعقوبات اخرى في حال تكرار الفعل .

يشار ان تعديلات الخدمة المدنية التي افصح عنها رئيس الديوان الدكتور خلف الهميسات وتسير بمراحلها القانونية الان تحضر على الموظف ” الكتابة او التصريح لوسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بما يسيء للدولة او العاملين فيها او افشاء اسرار العمل ” تحت طائلة المسائلة التأديبية .