المهندسين توزع 150 حقيبة مدرسية في النزهة

-الاصلاح نيوز

وزعت نقابة المهندسين الاردنيين بالتعاون مع الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية/ مركز الاميرة بسمة للتنمية في منطقة النزهه بعمان، 150

حقيبة مدرسية على طلبة المدارس الحكومية في منطقة النزهة.

وقال رئيس لجنة المسؤولية المجتمعية في النقابة المهندس محمد الرفاعي، ان هذه المبادرة تأتي في اطار التعاون والشراكة ما بين النقابة والصندوق الاردني الهاشمي ودور النقابة في تعزيز مسؤوليتها تجاه المجتمع المحلي ومساعدة العائلات المعوزة في توفير احتياجات ابنائها على مقاعد الدراسة.

يذكران نقابة المهندسين الاردنيين وقعت العام الماضي اتفاقية للتعاون مع حملة البر والاحسان التي ينفذها الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية، لترسيخ ومأسسة التعاون والشراكة المستمرة بين الجانبين منذ 14 عاما.