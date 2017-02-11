وزير الصحة يقرر ترفيع مركز قميم الى شامل

-الاصلاح نيوز

قرر وزير الصحة الدكتور محمود الشياب تحويل مركز صحي قميم الاولي الى شامل خلال جولته اليوم السبت على عدد من المرافق الصحية في محافظة اربد.

واوعز الشياب بالمباشرة باجراءات التحويل واستغلال كافة مرافق المبنى الذي تم تطويره واعادة تاهيله بمكرمة ملكية سامية جعلته مؤهلا لان يكون مركزا شاملا ونموذجيا يخدم ابناء البلدة وابناء لواء الوسطية بشكل عام.

ووجه بتاثيث المركز وتزويده بالاجهزة الضروروية التي تتوائم مع طبيعة عمله كمركز شامل ورفده بالكوادر الطبية والتمريضية والفنية وتطوير المختبر والاجرهزة الاخرى.

من جهة اخرى اوعز الوزير الشياب بتشكيل لجنة فنية مستعلجة من وزارتي الاشغال والصحة الجمعية العلمية الملكية لدراسة الواقع الانشائي لمركز صما الولي بلواء الطبية تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب حياله في ظل وجود تصدعات وتشققات في المبنى وعدم ملائمته لتقدين الخدمة الصحية الامثل ولم يستبعد امكانية نقل المركز الى بناء مستاجر ريثما يتم انشاء مبنى بديل اذا تعذر الامر.

ووصف الشياب موقع ومبنى مركز صحي ججين/غرب اربد بغير اللائق لتقديم الخدمة لسكان البلدة ووجه بضرورة استئجار مبنى جديد في موقع مناسب لحين رصد المخصصات المالية اللازمة لانشاء مركز صحي على قطعة ارض تم تخصيصه لهذه الغاية من بلدية غرب اربد.

ووعد الشياب بدراسة امكانية انشاء مركز صحي شامل ونموذجي يخدم تجمعات بلدات سوم وزحر وججين ودوقرا وكفرحتا والوصفية البلغ سكانها حوالي 40 الف نسمة على قطعة ارض مساحتها 8 دونمات اعلنت بلدية غرب اربد عن استعدادها لتخصيصها لهذه الغاية.