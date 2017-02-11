إطلاق قذائف كاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد

-الاصلاح نيوز

أطلقت قذائف من طراز كاتيوشا على المنطقة الخضراء، التي يوجد بها معظم المقار الحكومية الرئيسية والبعثات الدبلوماسية، في بغداد، بحسب السلطات العراقية.

وقال بيان صادر عن خلية الإعلام الحربي إن القذائف أطلقت من حي البلديات وشارع فلسطين شرقي العاصمة.

وأكد شهود عيان أن السفارة الأمريكية داخل المنطقة أطلقت صافرات الإنذار.

وشهدت بغداد السبت اشتباكات دامية خلال مظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، احتجاجا على ما يصفونه بـ”فساد حكومي”، وللمطالبة بإجراء تعديلات على المفوضية التي تشرف على الانتخابات.

وقتل 5 أشخاص على الأقل وجرح آخرون خلال هذه الاشتباكات.

وتفيد تقارير بأن العديد من الشوارع الرئيسية في بغداد أغلقت، وعززت إجراءات الأمن في وقت متأخر من يوم السبت.

مصدر الصورة AP

وكانت الاشتباكات بين الأمن والمحتجين قد اندلعت بعدما بعدما حاول متظاهرون عبور جسر يصل إلى المنطقة الخضراء، التي توجد بها معظم المقار الحكومية الرئيسية والبعثات الدبلوماسية.

وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع، كما أفادت تقارير بسماع دوي إطلاق نار خلال الاشتباكات.

وحمل الصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية ما حصل، محذرا من أن “رد الثوار سيكون أقوى في المرة القادمة”.

ودعا الصدر المتظاهرين إلى “الانسحاب التكتيكي إلى إشعار آخر، حفاظا على دماء الأبرياء وإنقاذها من الإرهاب الحكومي” حسب تعبير بيان صادر عنه.

ويهدد التيار الصدري باللجوء إلى خيارات تصعيدية ضد الحكومة والبرلمان، إن لم يتم تغيير مفوضية الانتخابات وقانونها.