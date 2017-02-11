أكثر من 50 قتيلا وجريحا بمعارك استعادة الحوثيين مواقع في نهم شرق صنعاء

-الاصلاح نيوز

تمكن مسلحو جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) والقوات المتحالفة معهم، السبت 11 فبراير/شباط، من السيطرة على مواقع في مديرية نهم بمحافظة صنعاء شرق العاصمة اليمنية.

وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع (التابعة للحوثيين) بصنعاء لـ”سبوتنيك” إن مسلحي أنصار الله والقوات الموالية لهم، سيطروا على 12 موقعا في جبال المدفون والمنارة والقتب والمريحات ويام في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، كانت تتمركز فيها قوات الرئيس عبدربه منصور هادي المدعومة بقوات التحالف العربي، عقب مواجهات أسفرت عن سقوط 50 قتيلا وجريحا من الطرفين وتدمير عربات عسكرية.

ووفقا للمصدر فقد استعاد مسلحو “أنصار الله” والقوات الموالية لهم السيطرة أيضا على 6 مواقع في حيد الذهب الاستراتيجي المطل على مفرق الجوف، وأن 12 جنديا من القوات الموالية للرئيس هادي سقطوا في المواجهات التي دارت في محيط الموقع الهام، فيما قتل 10 من مسلحي أنصار الله والقوات المؤيدة لهم وأصيب اكثر من 30 من الطرفين.

هذا وأفاد مصدر عسكري لـ”سبوتنيك” في وقت سابق من السبت، بأن طيران التحالف العربي “قصف بغارة منزلا في مديرية المخا بمحافظة تعز، ما أدى إلى مقتل 6 من ساكنيه من أسرة واحدة وتدمير المنزل”.

ويقوم تحالف عربي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، بقصف أهداف عسكرية تابعة للحوثيين وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في كافة أنحاء اليمن، وذلك بهدف “إعادة الشرعية وعودة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي”.

وأدى النزاع في اليمن، منذ بدء عمليات التحالف وحتى الآن، إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص وجرح عشرات الآلاف، بحسب منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك.

المصدر: سبوتنيك