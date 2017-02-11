مانشستر يونايتد أول فريق يحصد 2000 نقطة في تاريخ “البريمرليغ”

–الاصلاح نيوز
دخل فريق مانشستر يونايتد، اليوم السبت، تاريخ الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ) من أوسع أبوابه حيث أصبح أول فريق في تاريخ المسابقة منذ انطلاقها عام 1992 وحتى الآن، يحقق 2000 نقطة وهو رقم قياسي تاريخي.
ومنذ بداية نسخة “البريمرليغ” عام 1992، حقق مانشستر يونايتد 13 لقبًا، وجمع أكبر عدد من النقاط بين كافة الأندية بوصوله للنقطة رقم 2000 بعد تحقيقه الفوز على واتفورد بهدفين دون رد في الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة.
وتفوق مانشستر يونايتد على أرسنال الذي جمع 1797 نقطة، فيما يملك تشيلسي 1755 نقطة يليه ليفربول و توتنهام برصيد 1647 و 1411 نقطة على الترتيب.
وحقق مانشستر يونايتد هذا الإنجاز التاريخي خلال 949 مباراة في “البريمرليغ”، حيث فاز في 599 مباراة، وتعادل في 203 وخسر في 147، وسجل 1840 هدفًا، بينما استقبل مرماه 839 هدفًا.
وتمكن الإسباني خوان ماتا من تسجيل هدف في مرمى واتفورد ليكون الهدف الثاني له في مباريتين متتاليتين، حيث لم يسجل المهاجم الإسباني هدفين على التوالي منذ سبتمبر/ أيلول 2015.
الاصلاح نيوز