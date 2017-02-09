“العنكبوت الغزي” محمد الشيخ يدخل موسوعة غينيس

الاصلاح نيوز –

دخل الطفل الفلسطيني محمد الشيخ الملقب بـ”طفل العنكبوت” موسوعة “غينيس”، بعد أن حطم الرقم القياسي بـ 388 حركة على الأرض في دقيقة واحدة، ليكون أول طفل فلسطيني يحقق هذا الانجاز.

وقام الشيخ خلال المسابقة التي أقيمت في مركز “هيا” بالعاصمة الأردنية عمان يوم الأربعاء؛ بحركة دوران والتفاف 360 درجة باتجاه عقارب الساعة، أي 34 دورة في الدقيقة، بجسد ثابت على الأرض، علما أن الرقم القياسي المسجل في “غينيس” سابقا 24 دورة في الدقيقة، و29 حركة.

وبذلك تمكن الشيخ تسجيل رقم قياسي جديد، حيث قام باهداء هذا الفوز للشعب الفلسطيني واهله في قطاع غزة، مؤكدا على حلمه الذي تحول بعزيمته لحقيقة.

وقال الشيخ إنه قضى عاما كاملا في التدريب والمحاولة على أمل الوصول إلى هنا، إلا أن الحصار في قطاع كان عائقا في طريقه، لافتا إلى أنه استطاع بالاصرار والعزيمة الوصول لحلمه.

وأضاف أن الحصار في قطاع غزة مشكلة كبيرة واجهها هو، كما يواجها كل طفل فلسطيني لديه موهبة، مطالبا كل الاطفال الفلسطينيين الذين يحملون المواهب الاصرار على حلمهم للوصول للنجاح.

من جانبه، قال الدكتور ياسر العالم، مدرب الشيخ الخاص، إن هذا الطفل أول فلسطيني يحوز اللقب في “غينيس” أمام محكم دولي بعد ان استغرق الأمر عاما كاملا للخروج من غزة.

وبين أن الشيخ من اسرة متواضعة لا تستطيع تحمل نفقات السفر للأردن والمشاركة بهذا الحدث العالمي، الا أنه من خلال الشركة الوطنية الفلسطينية وبالتعاون مع شركة أورانج الأردن تمكن من الوصول والمشاركة من خلال تغطية كافة النفقات.

والشيخ لديه موهبة الليونة، وكان قد شارك في برنامج “Arabs Got Talent” للموسم الرابع، ولم يحالفه الحظ بالفوز والحصول على اللقب. ويتمتع هذا الطفل بموهبة استثنائية وليونة جسدية، حيث يؤدي حركات رياضية تجذب الانظار.

والطفل يبلغ من العمر 13 عاما وقادر على طي جسمه بطرق سلسلة، ولف جسمه حول نفسه مرات عديدة في الدقيقة الواحدة وبثبات.