الامن يكرم مواطنين لأمانتهما

الاصلاح نيوز –

قالت إدارة الإعلام الأمني انه بإيعاز من مدير الأمن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقيه كرم كل من قائد امن إقليم العاصمة وقائد امن إقليم الشمال مواطنين اثنين على أمانتهما بعد قيامهما بتسليم مبالغ مالية عثرا عليها للرجال الأمن العام الذين بدورهم تمكنوا من التوصل لأصحابها وتسليمهم مبالغهم المالية المفقودة .

وكرم قائد امن إقليم العاصمة العميد عبيد الله المعايطة الطالب رامي أيمن مدالله ذياب والذي عثر أثناء مسيره على الشارع العام في العاصمة عمان على محفظة بداخلها مبلغ مالي وأوراق ثبوتية حيث قام بتسليمها إلى المركز الأمني المختص كما وكرم قائد أمن اقليم الشمال العميد زياد باكير المواطن احمد عناد.

حسني عبيدات والذي يعمل سائق لإحدى المركبات العمومية في محافظة اربد بعد ان فقد احد المواطنين مبلغ مالي داخل مركبته وقام على الفور بالتوجه إلى اقرب مركز امني وتسليمهم اياه .

ويأتي هذا التكريم إيمانا من مديرية الأمن العام بالدور الذي يقوم به المواطن بمساندة رجال الأمن العام في عملهم وتجسيدا لمبادئ الشرطة المجتمعية التي تنطلق مبادئها من الشراكة الحقيقية بين رجل الأمن والمواطن في مختلف النواحي الأمنية والاجتماعية والإنسانية , وان تكريم المواطنين اليوم جاء كذلك لما قاما به من أمانة والتزام عكسوا خلالها اسمى .