الاصلاح نيوز –

تبدأ وحدة تنسيق القبول الموحد، اعتبارا من صباح الاثنين المقبل، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على مقعد جامعي من الناجحين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي الأردني”/الدورة الشتوية.

وقالت مديرة الوحدة بالوكالة الدكتور خولة عوض إن عملية تقديم الطلبات ستتم عبر موقع الوحدة الإلكتروني، وتستمر حتى منتصف الليل من مساء الاربعاء الخامس عشر من شباط الحالي.

ودعت الدكتورة عوض الطلبة للاطلاع على كافة التفاصيل المتوافرة على الموقع الالكتروني قبل تعبئة الطلب، مشيرة الى ضرورة مراجعة مكاتب البريد للحصول على القسائم المعتمدة.