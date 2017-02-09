«Orange» الأردن تدعم الطفل الموهوب محمد الشيخ

الاصلاح نيوز –

أعلنت Orange الأردن مؤخراً عن رعايتها للطفل الفلسطيني الموهوب محمد الشيخ والملقّب «بالطفل العنكبوت»، البالغ من العمر 13 عاماً، والذي يمتلك قدرات بدنية عالية وليونة في الجسم، والذي استطاع من خلالها دخول غينيس للأرقام القياسية، حيث قام بحركة التفاف دوران الجسم والصدر ثابت على الأرض في دقيقة واحدة.

وقد تم استضافة الحدث تكريماً لمحمد الشيخ وتسليط الضوء على موهبته الفريدة من نوعها. وشهد الحدث الاحتفاء بإنجاز محمد الشيخ وتحطيمه لرقم قياسي عالمي وتسجيل رقم قياسي جديد في غينيس للأرقام القياسية، وذلك عن طريق حركة التفاف دوران جسمه 360 درجة باتجاه عقارب الساعة 38 دورة في الدقيقة، مع العلم أن الرقم القياسي المسجل هو 24 دورة في الدقيقة.

وقالت مديرة إدارة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية، رنا دبابنة: «سعداء جداً في Orange الأردن بدعمنا للشباب ورعاية هذا النشاط الفريد من نوعه، حيث نهتم بالمواهب الواعدة من الجيل الجديد. وتعتبر رعايتنا لمحمد الشيخ مع شركة الوطنية موبايل في فلسطين واحدة من النشاطات العديدة التي سنواصل القيام بها، وذلك كجزء من الجهود التي نبذلها لخدمة المجتمعات المحلية التي نعمل ضمنها.