«عمان الأهلية» الأولى على الجامعات الأردنية في شهادة المحلل

الاصلاح نيوز –

فازت كلية الاعمال بجامعة عمان الاهلية بالمركز الاول على الجامعات الاردنية الحكومية والخاصة في منافسة «التحدي « في شهاده المحلل المالي العالمي المعتمدCFA والتي اقيمت برعاية جمعية المحللين الماليين – فرع الاردن- يوم الثلاثاء ٧-٢-٢٠١٧ في فندق «الفورسيزون».

وقد تأهل فريق طلبة جامعة عمان الاهلية بعد هذا الفوز لتمثيل الاردن في المنافسة بين الجامعات في العالم في شهر نيسان المقبل في براغ.

ويذكر ان من بين الجامعات الاردنية التي شاركت في هذه المنافسة: جامعه عمان الاهلية والجامعة الاردنية والجامعة الهاشمية وجامعة اليرموك وجامعة البترا وجامعة العلوم التطبيقية.