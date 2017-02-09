إسرائيل تخشى اعتراف أيرلندا بالدولة الفلسطينية قريبا

الاصلاح نيوز –

تخشى إسرائيل أن تعترف أيرلندا قريباً بالدولة الفلسطينية، وتسعى من أجل عدم صدور هكذا اعتراف.

وقالت صحيفة “هآرتس″، الخميس، إن السفير الإسرائيلي في دبلن زئيف بوكر، وجّه قبل يومين، تحذيراً إلى بلاده من أن “الحكومة الأيرلندية ستعترف على الأرجح قريباً بدولة فلسطين”.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، أن” السفارة الإسرائيلية في دبلن قالت إن الاعتراف بفلسطين بات وشيكاً”.

وأضاف أنه “تم تعزيز هذا التقدير بعد قرار إسرائيل توسيع الاستيطان والمصادقة على قانون يسمح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة”.

واقترح المسؤول الإسرائيلي “العمل على منع هذه الخطوة من خلال الطلب من الإدارة الأمريكية الضغط على أيرلندا لمنع الاعتراف بفلسطين، وأن يقوم رئيس الوزراء نتنياهو بالاتصال مع نظيره الأيرلندي ايندا كيني لبحث الموضوع″.

ولم يتسن تأكيد تلقي الجانب الفلسطيني معلومات من الحكومة الأيرلندية بهذا الشأن.

ولكن الرئيس محمود عباس طلب من الدول الأوروبية ، خلال زيارته قبل أيام لفرنسا، الاعتراف بدولة فلسطين للحفاظ على حل الدولتين.

وكان البرلمان الأيرلندي أوصى في ديمسبر/كانون أول 2014 حكومة بلاده بالاعتراف بدولة فلسطين.

وخلال العامين الماضيين طالب أكثر من 10 برلمانات أوروبية حكوماتها بالاعتراف بدولة فلسطين، لكن الحكومات قالت إنها ستُقْدم على هذه الخطوة في الوقت المناسب دون تحديد موعد زمني.

أما السويد فاعترفت بدولة فلسطين في 2014.

يذكر أن 138 دولة صوتت في نهاية العام 2012 على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة كدولة مراقب.