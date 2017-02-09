نانسي عجرم تكشف تفاصيل أول موعد غرامي مع زوجها

الاصلاح نيوز –

التقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم لأول مرة بزوجها طبيب الأسنان فادي هاشم بعيادة الأخير، حيث كانت تجري فحوصاً طبية على أسنانها.

نانسي ترددت أكثر من مرة على عيادة فادي، لتتطور علاقتهما سريعاً إلى قصة حب، وعن كواليس أول لقاء غرامي بينهما، قالت الفنانة: “دعاني إلى السينما وشاهدنا حينذاك فيلماً من اختياره”، ليحتفل الثنائي بزفافهما عام 2008، وقد أنجبا “ميلا” في نفس يوم ميلاد نانسي، 16 مايو عام 2009، ثم رُزقا في 23 أبريل عام 2011 بابنتهما الثانية “إيلا”.

وعن تحضيراتها للاحتفال بعيد الحب المقبل، أوضحت نانسي- في حوارها لمجلة “لها”: “أعتقد أن هذا العام هو العام الأول الذين سنقضي فيه يوم الحب الذي يصادف في 14 شباط/فبراير معاً، إذذ كنت في الأعوام الماضية أحيي حفلات بهذه المناسبة، وفي هذه المناسبة سنتناول العشاء معاً في البيت، أو ربما نحتفل خارج المنزل”.

الفنانة اللبنانية سبق وعبرت عن عمق علاقتها بزوجها بقولها: “فادي مثلي الأعلى في الرجال، أتمنى أن تتزوج ميلا وإيلا رجلاً مثل فادي، فادي رباني وأنا بعمر الـ 22 سنة، وحبي له اليوم زاد، وأصبحت أحبه في قلبي وعقلي، لذلك أناديه حبيبي ولا أناديه باسمه”.

من ناحية أخرى، تستعد نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 11 فبراير بمناسبة الفلانتين إلى جانب النجم اللبناني وائل كفوري، في فندق الفينيسيا ببيروت.