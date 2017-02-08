والدة الاستاذ المحامي خالد خليفات في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))

صدق الله العظيم

بمزيد من الحزن والأسى تنعى عشائر السلط عامة وعشائر الخليفات خاصة وأقرباؤهم وانسباؤهم في الأردن والخارج وفـــاة

الحاجة فاطمة عبد الحاج علي السعد

والدة الأستاذ المحامي خالد خليفات

التي وافتها المنية بعد عصر اليوم ، هذا وسيشيع جثمانها الطاهر الى مثواها الأخير بعد صلاة ظهر يوم غد الخميس الموافق 8/2/2017 من مسجد الفردوس في السلط .

تقبل التعازي للرجال ولمدة ثلاثة أيام اعتباراً من بعد عصر يوم غد الخميس في مضافة عشيرة الخليفات بواد الأكراد في السلط .

نسأل الله تعالى أن يغفر لها ويرحمها ويكرم نزلها ويوسع مدخلها وأن يجازيها بالحسنات إحساناً وعن السيئات عفواً وغفرانا .. وأن يغسلها بالماء والثلج والبرد وأن ينقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس .. وأن يخلف عليها بدار خير من دارها اوأهل خير من أهلها .. وأن يرزق ذويها الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون