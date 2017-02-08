صدور العدد العاشر من المجلة السياسية “ورقة وقلم”

الاصلاح نيوز –

صدر أمس العدد العاشر من المجلة السياسية ورقة وقلم متضمنا العديد من القراءات والتحليلات والمتابعات للقضايا المحلية والخارجية.

وكان الملف الرئيسي للعدد قراءه حول اهم التحديات التي تواجه الأردن عام 2017 على كافه الصعد الاقتصادية والسياسية والأمنية وبخاصة في ظل الإدارة الامريكية الجديدة والتطورات في الملف السوري.

كما تحدث العدد عن العلاقات الأردنية السورية والمسارات المتوقعة لهذه العلاقة في ظل مايجري من تغيرات على الصعيدين العسكري والسياسي في الملف السوري .

وكتب الدكتور حسام العتوم المختص في الشأن الروسي مقالا حول الدور الروسي في المنطقه ،اضافه الى قراءه حول الدول المستفيده من عمليات إعمار سوريا في مرحله مابعد الحل السياسي والدول المستفيده من تلك المرحله .

وحمل العدد تقريرا حول علاقه الاخوان المسلمين وحركه حماس مع سوريا وإيران سواء في الجانب التاريخي لهذه العلاقه او التغيرات خلال مرحله الربيع العربي وماذا يمكن ان تكون عليه العلاقه في المستقبل .

وتابع العدد السجال بين الظواهري زعيم تنظيم القاعده وعصابه داعش والاتهامات التي وجهها الظواهري للبغدادي وصراعهما على سوق التطرف

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وأخيرا يتضمن العدد محاولة لحصر مواقف ترامب تجاه مختلف القضايا وتحديدا قضايا المنطقه وإمكانية التعامل معها .

ويشار الى ان المجلة السياسية ورقه وقلم تصدر منذ نيسان الماضي لناشرها الزميل سميح المعايطه