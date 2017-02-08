اربد : كاميرات الرادار قبل نهاية شباط

الاصلاح نيوز –

قال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ان تشغل كاميرات المراقبة بالرادار في المدينة بمراحله النهائية ومن المتوقع ان تدخل حيز العمل الفعلي مع قبل نهاية الشهر الحالي .

وحددت البلدية ثلاثة شوارع رئيسية لوضع الكاميرات على امتدادها لتباشر رصد ومخالفة السرعة الزائدة وقطع الاشارات الضوئية .

وبحسب بني هاني ان المواقع هي امتداد شارع الحصن بواقع ثلاث كاميرات واثنتين على امتداد شارع البتراء ومثلهما على امتداد شارع الستين المؤدي لمناطق غرب اربد ليصل عدد الكاميرات الى سبع كاميرات .

واوضح ان البلدية خاطبت شركة كهرباء محافظة اربد لتجهيز سبعة اشتراكات كهرباء خاصة بالكاميرات والتي اجرت بدورها كشفا للمواقع تمهيدا لتنفيذها لافتا الى ان تشغيل المراقبة سيبدأ بشكل فوري .

يشار ادارة السير المركزية وبالتعاون مع البلدية حددت في وقت سابق 13 موقعا على صعيد محافظة اربد لتركيب كاميرات المراقبة وستكون مدينة اربد باكورة هذا المشروع وتقدر كلفة الكاميرات التي ستدخل حيز العمل في المدينة 200 الف دينار .