84 مليون دينار ارباح البنك الإسلامي الأردني

الاصلاح نيوز –

حقق البنك الإسلامي الأردني ارباحا قبل الضريبة بلغت 7ر83 مليون دينار للعام 2016 بارتفاع نسبته 1ر12 بالمئة مقارنة مع 7ر74 مليون دينار في عام 2015.

وبحسب بيان اصدره البنك اليوم الاربعاء، فقد بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 54 مليون دينار بارتفاع نسبته 11 بالمئة، بارتفاع نسبته 7ر48 مليون دينار.

وأوصى مجلس الادارة للهيئة العامة العادية، التي ستعقد اجتماعها بتاريخ 26 نيسان 2017، بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام 2016 بنسبة 15 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم، ورفع رأسمال البنك إلى 180 مليون دينار/سهم من 150 مليون دينار/سهم، وذلك بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 20 بالمئة من رأس مال البنك تغطى من الارباح المدورة، وذلك بعد اخذ الموافقات اللازمة علما بأن هذه النتائج اولية وخاضعة لموافقة البنك المركزي الاردني.

وأشاد رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني، عدنان احمد يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية في البحرين، بجهود الادارة التنفيذية ومجلس الادارة والعاملين في البنك للاستمرار بتطبيق الخطة الاستراتيجية وتحقيق المزيد من النمو.

وأشار إلى أن البنك حصد العديد من الجوائز والتصنيفات العالمية ومنها جائزة اقوى بنك في الاردن في خدمات التجزئة، وافضل بنك ومجموعة مصرفية اسلامية في الاردن لعام2016 واعادت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف(IIRA) تثبيت تصنيف الجودة الشرعية ((SQR AA للبنك الإسلامي الأردني وذلك للعام الثامن على التوالي، لاستمرارية تطبيق البنك لأعلى درجات الامتثال والالتزام بمبادئ واحكام الشريعة الإسلامية من خلال هيكل الحوكمة الشرعية للبنك والذي يتماشى مع التعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني في دليل الحاكمية المؤسسية للبنوك الاسلامية.

وقال ان أبرز المؤشرات المالية التي حققها البنك حتى نهاية كانون الأول 2016، قال الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك الإسلامي الأردني، موسى شحادة، أن نسب النمو المتحققة تؤكد على سلامة النهج والمسار والكفاءة والالتزام، وأن موجودات البنك بما فيها، حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة وحسابات الاستثمار بالوكالة، نمت بنسبة 8 بالمئة لتصل إلى حوالي 5ر4 مليار دينار مقابل حوالي 17ر4 مليار دينار في نهاية 2015 بزيادة قدرها 333 مليون دينار.

كما بلغت نسبة النمو في التسهيلات الممنوحة للعملاء بما فيها، الاستثمار المخصص وسندات المقارضة والاستثمار بالوكالة، حوالي 3 بالمئة إلى حوالي 24ر3 مليار دينار مقابل حوالي 15ر3 مليار دينار في نهاية عام 2015 بزيادة قدرها 90 مليون دينار.

وقال إن النمو المتحقق في ارقام ميزانية البنك عكس النمو المتحقق في الايرادات، والتي بلغت نسبة نموها 8ر10 بالمئة إلى حوالي 9ر221 مليون دينار مقابل حوالي 3ر200

مليون دينار في نهاية عام 2015 بزيادة 6ر21 مليون دينار. وبلغت نسبة النمو في ارباح الاستثمار المشترك في نهاية عام 2016 قبل التوزيع 6ر11 بالمئة لتصل إلى حوالي 201 مليون دينار مقابل 180 مليون دينار في نهاية 2015 بزيادة بلغت حوالي 21 مليون دينار.

وأضاف شحادة أن نسبة النمو في حقوق المساهمين بلغت 1ر10 لتصل إلى حوالي 343 مليون دينار مقابل حوالي 311 مليون دينار في نهاية عام 2015، وبلغ معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين بعد الضريبة حوالي 52ر16 بالمئة.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) حوالي 02ر22 بالمئة وذلك في نهاية عام 2016، وبلغ معـدل العـائد على متوسط الموجودات 37ر1 بالمئة.

وبلغ مؤشر الكفـاءة 93ر37 بالمئة وبلغـت نسبة الديون غير العاملة 70ر3 بالمئة، فيما بلغت نسبة تغطيتها 6ر121 بالمئة.

وأكد شحادة على استمرارية السير على نفس الخطى للمحافظة على مكانة البنك الإسلامي الأردني المصرفية المميزة في العمل المصرفي الإسلامي والداعمة للاقتصاد الوطني من خلال التوسع الجغرافي، بافتتاح المزيد من الفروع والمكاتب والتي بلغت 97 فرعا ومكتبا في نهاية عام 2016 منتشرة في مختلف أنحاء الأردن وبكادر وظيفي مؤهل وصل في نهاية 2016، إلى 2236 موظفا وموظفة بالإضافة إلى الاستمرار بتحمل البنك لمسؤولياته الاجتماعية تجاه افراد المجتمع المحلي من خلال تقديم التبرعات والمساعدات والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحقق مبدأ اعمار الارض وتعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتساهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.