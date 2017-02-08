البلديات:القانون لا يلزم بحل البلديات قبل الانتخابات

الاصلاح نيوز –

أوضح مدير المجالس والمستشار في وزارة الشؤون البلدية المهندس حسين مهيدات ان الوزارة لم تنسب ولم تدرس حل المجالس البلدية حتى الان.

وقال مهيدات بتصريحات لوكالة الانباء الاردنية(بترا) ان ما تم تداوله اليوم بوسائل اعلام عن وجوبية حل البلديات قبل اربعة اشهر من موعد الانتخابات غير صحيح ، وان النص القانوني المتداول الغي بالقانون الاخير للبلديات ولم يعد هناك نصا قانونيا يلزم بحل البلديات قبل الانتخابات.

وقال مهيدات ان المادة 32 من القانون تحدثت عن سلطة تقديرية للوزير بالتنسيب بحل المجالس المحلية او البلدية وبقرار يصدر عن مجلس الوزراء مع مبررات واضحة للحل ، ولكنها سلطة تقدرها الحكومة وليس شرطا استخدامها قبيل الانتخابات، مبينا انه بحال تم حل المجالس يجب اجراء الانتخابات خلال ستة اشهر من تاريخ الحل والا تعود المجالس السابقة لاعمالها.

واكد مهيدات ان موضوع حل البلديات لم ينظر فيه حتى الان ، مؤكدا الاستعدادية الكاملة سواء على مستوى الوزارة او الهيئة المستقلة للانتخاب لاجراء الانتخابات باي وقت تحدده الهيئة بناء على قرار مجلس الوزراء.

وبين ان الوزارة انتهت من تقسيمات المجال المحلية وتوزيع عضويتها وتشكيلاتها ، وواءمتها مع تقسيمات اللامركزية لتسهل على الهيئة المستقلة عمليات تشكيل اللجان الانتخابية وتحديد الدوائر لتيسير مجريات عمليات الانتخاب حال تحديدها.

بترا