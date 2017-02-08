اطلاق فعاليات اليوم البحري في العقبة .. السبت

الاصلاح نيوز –

تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تنطلق يوم السبت المقبل في العقبة فعاليات اليوم البحري بمشاركة واسعة من المختصين في القطاع البحري وشؤون الموانئ من داخل واخرج الاردن بتنظيم من الهيئة البحرية الاردنية ومشاركة من الموانئ واللوجستيات والنقابات البحرية.

وقال مدير عام الهيئة البحرية الاردنية صلاح ابو عفيفه، ان اهمية هذا النشاط تكمن في ابراز الدور الحيوي الذي يقدمه القطاع البحري وقطاع الموانئ على المستوى الاقتصادي والخدمي داخل وخارج المملكة الاردنية الهاشمية .

وتتضمن فعاليات اليوم البحري كلمة لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وكلمة لوزير النقل الكابتن حسين الصعوب وكلمة لرئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريده .

كما يتخلل الفعاليات حلقة نقاشية حول افاق تطوير القطاع البحري والموانئ يشارك فيها مدير عام مؤسسة الموانئ المهندس محمد المبيضين الهيئة البحرية ورئيس شركة تطوير العقبة ومدير نقابة الوكلاء والشحن البحري ومفوض البيئة في العقبة الخاصة الى اوراق نقاشية اخرى، حول اساليب تطوير وتعزيز سلسلة النقل المتكامل واللوجستيات يشارك فيها المدير التجاري في ميناء الحاويات والاكاديمية العربية والتكنولوجيا وكلية الحقوق في الجامعة الاردنية ونقابة وكلاء الشحن والوجستية .