اتلاف 3000 عبوة من المواد التجميلية منتهية الصلاحية بالمفرق

الاصلاح نيوز –

تمكنت كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة فرع المفرق بالتعاون مع الدائرة الصحية في بلدية المفرق من ضبط 3000 عبوة من المواد التجميلية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات.

وتم التحفظ على هذه الكميات التي تتكون من شامبو للشعر وكريمات للبشرة وأنواع مختلفة من بودرة التجميل، وإتلافها حسب التعليمات واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين.

واكد رئيس فرع حماية البيئة الملازم أول عبدالله المعاني استمرار عمل كوادر الإدارة الملكية بالتعاون مع الجهات المختصة لمتابعة ومراقبة كافة المنتجات حفاظا على الصحة والسلامة العامة للمواطن واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين من خلال الجهات المختصة.

واشار الى التعاون القائم مع الكوادر الصحية في بلدية المفرق من خلال الجولات اليومية المشتركة، منوها بضرورة الانتباه للمواد التي يتم شراؤها وتواريخ صلاحيتها قبل استهلاكها من قبل المواطنين والتبليغ عن المخالفات.

بترا