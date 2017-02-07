معايير جديدة للسلامة في هواتف سامسونغ

الاصلاح نيوز

تسعى شركة “سامسونغ” إلى تجنب تكرار أزمتها الصناعية التي تسبب بها هاتف “غالاكسي نوت 7″، بعد أن أثبتت التجارب وجود خلل في بطارياته يؤدي أحيانا إلى اشتعال النار بها.

وقالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها طلبت من المصنعين الذين يستخدمون بطاريات الليثيوم، أن يتبعوا بصرامة معايير السلامة.

وقال نائب وزير التجارة الكوري الجنوبي جيونغ مارن كي في تصريحات نقلتها صحيفة “تليغراف” البريطانية: “نطالب المصنعين ببذل جهد للتأكد من أن السلامة مهمة تماما مثل تطوير منتجات جديدة بإبداع تكنولوجي”.

وجاء طلب الحكومة في أعقاب التحقق من أن بطاريات هاتف “غالاكسي نوت 7” هي السبب في الأزمة التي كلفت “سامسونغ” خسائر بمليارات الدولارات.

وكانت تحقيقات “سامسونغ” خلصت إلى أن بطاريات الليثيوم التي تصنعها شركتان أخريان وراء اشتعال الهواتف أو انفجارها.

وفي شهر يناير الماضي أجلت “سامسونغ” إطلاق هاتفها الجديد “غالاكسي إس 8″، معلنة أن “الدروس المستفادة من هذه الواقعة سوف تظهر جليا في عملنا”.