بلجيكا وإسبانيا وبريطانيا إلى ربع نهائي كأس ديفيس للتنس

الاصلاح نيوز

فرانكفورت – أ ف ب – ضمنت بلجيكا تأهلها الى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ديفيس للتنس، بعدما تغلبت على مضيفتها المانيا 4-1 امس الاول في فرانكفورت، بينما تأهلت اسبانيا وبريطانيا الى الدور نفسه.

وحسمت بلجيكا المواجهة في مباراة الفردي الاولى لليوم الاخير بعد فوز ستيف دارسيس على الكسندر زفيريف 6-4 و6-4 و7-6 (10-8).

وكان اليوم الاول انتهى الجمعة الماضية بتعادل المنتخبين 1-1، بعد فوز دارسيس على فيليب كولشرايبر، وزفيريف على ارثر دي جريف، الا ان بلجيكا استعادت افضليتها السبت بحسمها مباراة الزوجي بفضل روبن بيميلانز ويوريس دي لوريه اللذين تغلبا على الشقيقين ميشا والكسندر زفيريف.

وانتهت المواجهة لمصلحة بلجيكا بعد حسمها المباراة الثالثة في الفردي، ثم اكدت احقيتها ببطاقة ربع النهائي بعد فوزها بالمباراة الخامسة بفضل بيميلانز الذي تغلب على ميشا زفيريف 7-5 و6-1.

وتلتقي بلجيكا، وصيفة نسختي 1904 و2015، في ربع النهائي مع الارجنتين حاملة اللقب او ايطاليا (تتقدم الاخيرة 2-1).

وحسمت اسبانيا مواجهتها مع مضيفتها كرواتيا 3-2 بعد فوزها الاحد بمباراتي الفردي بفضل روبرتو باوتيستا اجوت وبابلو كارينو بوستا.

وانهت اسبانيا اليوم الاول وهي على المسافة ذاتها من مضيفتها التي استهلت المواجهة بفوزو فرانكو سكوجور على كارينو بوستا، الا ان الضيوف ادركوا التعادل بفضل باوتيستا اجوت الذي تغلب على انتي بافيتش.

واستعادت كرواتيا التقدم السبت في اليوم الثاني بعد فوز مارين دراجانيا ونيكولا ميكتيتش على فيليسيانو ومارك لوبيز في مباراة الزوجي.

الا ان الضيوف، الباحثون عن لقبهم الاول منذ 2011 والسادس في تاريخهم، قالوا كلمة الحسم في اليوم الاخير بعد فوز باوتيستا اجوت على سكوجور بصعوبة بالغة 6-1 و6-7 (4-7) و6-3 و7-6 (8-6)، وكارينو بوستا على ميكتيتش 7-6 (7-4) و6-1 و6-4.

وتلتقي اسبانيا في ربع النهائي مع صربيا الفائزة على روسيا 4-1 بقيادة نوفاك ديوكوفيتش.

وفي اوتاوا، تأهلت بريطانيا على حساب كندا 3-2، بعد فوز كايل ادموند في المباراة الاخيرة الاحد على الكندي دنيس شابوفالوف 6-3، 6-4 و3-1، قبل ان يطرد شابولوف بعدما اصابت كرة ضربها بشكل احتفالي بعد فوزه بنقطة، وجه الحكم الرئيسي.

وكان المنتخبان تعادلا في اليوم الاول، بفوز دانيال ايفانز على شابوفالوف 6-3، 6-3 و6-4، والكندي فاسيك بوبيسيل على ادموند 6-4، 6-1، و7-6 (7-3). وفي مباراة الزوجي السبت، فاز البريطانيان دومينيك انجلوت وجايمي موراي على دانيال نستور وبوبيسيل 7-6 (7-1)، 6-7 (3-7)، 7-6 (7-3) و6-3.

والاحد ايضا، فاز الكندي بوبيسيل على ايفانز 7-6 (7-3)، 6-4، 3-6، 7-6 (7-5).

وتلاقي بريطانيا التي تخوض الكأس في غياب المصنف اول عالميا اندي موراي، ربع النهائي امام فرنسا.

وسبق لفرنسا واستراليا ان حجزتا بطاقتيهما الى ربع النهائي على حساب اليابان (4-1) وتشيكيا (4-1) على التوالي، كما حسمت الولايات المتحدة السبت مواجهتها مع ضيفتها سويسرا بعدما تقدمت عليها 3-صفر، مع افتقاد الاخيرة لنجمها روجيه فيدرر المتوج مؤخرا بلقب بطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى.

ثم اكدت الولايات المتحدة، حاملة الرقم القياسي بعدد الالقاب (32 لكن اخرها عام 2007)، تفوقها التام على سويسرا بفوزها الاحد بمباراتي الفردي الاخريين بفضل سام كويري وستيف جونسون اللذين تغلبا على ادريين بوسيل 6-3 و7-5 وانطوان بيلييه 6-4 و6-3 تواليا.

وتلتقي الولايات المتحدة في ربع النهائي مع استراليا.