جوائز مالية كبيرة للمشاركين في أمم إفريقيا 2017

الاصلاح نيوز

رصد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، 4 ملايين دولار لبطل النسخة الـ 31 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وهي أكبر مكافأة مالية يحصل عليها صاحب المركز الأول في تاريخ البطولة.

وذهبت الجائزة المالية الكبرى، 4 ملايين دولار (1.5 مليون سابقا)، للمنتخب الكاميروني، الذي توج بلقب البطولة على حساب نظيره المصري، حامل الرقم القياسي، إثر تغلبه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية، التي جمعتهما، الأحد 5 فبراير/شباط، على ملعب “دانجوندجي”، في العاصمة الغابونية ليبرفيل. بينما حصد منتخب الفراعنة، وصيف البطل، مليوني دولار.

ونال صاحبا المركزين الثالث والرابع، بوركينا فاسو، وغانا، 1.5 مليون دولار لكل منهما، بدلا من 750 ألف دولار سابقا.

وحصلت المنتخبات التي ودعت البطولة من دور الثمانية على 800 ألف دولار، وهي: منتخبات تونس والمغرب والسنغال وجمهورية الكونغو.

وخرج منتخب تونس “نسور قرطاج”، من الدور ربع النهائي، على يد نظيره منتخب بوركينا فاسو، إثر خسارته أمامه بهدفين من دون رد.

بينما ودع منتخب المغرب “أسود الأطلس، الدور ذاته، إثر هزيمته التاريخية على يد نظيره المصري، بهدف حمل توقيع المهاجم محمود كهربا.

المصدر: وكالات