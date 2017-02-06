تفنيد أساطير عن النظافة الشخصية

الاصلاح نيوز

العناية بجسمك والمحافظة على ترتيب ونظام في البيئة المحيطة بك هي مقتضيات هامة يجب أن تلتزم بها كل يوم.

لكن أطباء الأمراض المعدية يعتبرون أن بعض القواعد التي اعتدنا على مراعاتها تعد اعتقادات خاطئة.

وقد نشرت مجلة ” LadyHealth ” مقالا في هذا المجال يتحدث فيه الخبراء عن بعض الحقائق المعروفة التي تعد في الواقع اعتقادًا خاطئا. ومن ضمنها على سبيل المثال اعتقاد يفيد بأن الصابون يقتل الجراثيم على سطح الجلد. وأوضح الخبراء أن الصابون يغسل من يديك كل الأوساخ، لكنه لا يقتل كل الجراثيم بل يحد من كميتها، ما يعتبر إجراءً وقائيا جيدا.

وهناك اعتقاد يفيد بأن المطهرات هي التي تقتل كل الميكروبات. وقال أطباء الأمراض المعدية إن هذه الميزة تعود إلى مطهرات تحتوي على نسبة 60 – 95% من الكحول.

وهناك اعتقاد خاطئ آخر يفيد بأن ظهور القمل له علاقة بالنظافة الشخصية ، بينما في الواقع يتم انتقال القمل من شخص إلى آخر عبر تواصل مباشر معه، فلا علاقة له بمراعاة او عدم مراعاة النظافة الشخصية.

وليست هناك أيضا علاقة مباشرة بين مراعاة النظافة الشخصية ورائحة الفم الكريهة. وقال الأطباء إن تلك الظاهرة ناجمة في حقيقة الأمر عن جفاف الفم وأمراض الأسنان واللثة.

المصدر: رامبلر