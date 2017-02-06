رئيس مجلس العموم البريطاني: سأعارض بقوة مخاطبة ترامب البرلمان

الاصلاح نيوز

قال رئيس مجلس العموم البريطاني، جون بيركاو، إنه “يعارض بقوة” دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمخاطبة مجلسي البرلمان خلال الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى المملكة المتحدة في وقت لاحق السنة الجارية.

وخاطب بيركاو النواب قائلا إن “معارضة العنصرية والتمييز الجنسي…اعتبارات بالغة الأهمية”.

وقابل نواب الحزب القومي الاسكتلندي قول بيركاو بالتصفيق.

وتلقى الرئيس الأمريكي دعوة لإجراء زيارة دولة إلى المملكة المتحدة خلال زيارة رئيسة الوزراء البريطانية إلى واشنطن مؤخرا.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب عريضة لسحب الدعوة الموجهة إلى ترامب يوم 20 فبراير/شباط ، وقد وقع عليها 1.8 مليون شخص.

وقال بيركاو ردا على نقطة نظام في مجلس العموم، إنه يعارض مخاطبة ترامب النواب عندما يزور لندن.

وقال بيركاو إنه “عارض بقوة” فكرة مخاطبة ترامب لمجلس العموم قبل صدور قرار الحظر الذي حاول تطبيقه مؤخرا على مواطني سبع بلدان، معظمهما بلدان إسلامية.

وأضاف قائلا إنه منذ ذلك الوقت زادت معارضته لإلقاء ترامب خطابا في المجلس.