الأمن يحذّر من طرق نصب جديدة قد يكون مصدرها ‘أخ أو صديق’

الاصلاح نيوز

حذرت مديرية الأمن العام، مساء الأحد، من رسائل نصية تحوي أرقاما هاتفية، في ظاهرها طلب المساعدة، لكنها في غالب الأحيان تكون للنصب والاحتيال أو بحثا عن اتصالات من نساء.

وقال مدير مديرية الإعلام الأمني العقيد خضر آل خطاب في تصريح لـ”رؤيا ” أحيانا تصلنا رسائل تقول من لديه محتاج لكذا أو كذا يتصل على هاتف.. ويطالبون كذلك بنشرها على نطاق واسع”.

وأشار إلى أن ” بعض هذه الرسائل تكون للنصب أو بحثا عن اتصالات من نساء”.

وقال ” أنصح بعدم إرسالها إلا إن كنا نثق بأصحاب الهواتف الواردة فيها وجديتها وحتى لو وصلتك من أخ أو صديق المهم أن تعرف أصحاب الهواتف الواردة فيها