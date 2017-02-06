وزير المالية: زيادة جديدة على البنزين وجواز السفر وبدء العمل بضريبة الاتصالات والانترنت

الاصلاح نيوز

كشف وزير المالية عمر ملحس، الإثنين، عن قرارات رفع أسعار جديدة يبدأ العمل بها اعتبارا من الشهر المقبل، وتتضمن زيادة على سعر لتر البنزين، والبدء بتفعيل قرار زيادة الرسوم على الاتصالات وخدمات الإنترنت.

وقال ملحس خلال اجتماعه أعضاء من كتلة الديموقراطية النيابية، إن الحكومة ستبدأ بفرض ضرائب على البنزين وسيتم استكمالها الشهر المقبل.‏

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وبحسب الوزير ستبدأ الحكومة برفع ضربية خدمات الانترنت من 8 % الى 16 % اضافة الى رفع الضريبة الخاصة على الخدمات الخلوية لتصل الى 26 % والتي كانت 24 % اضافة الى وجود ضريبة عامة معمول بها وهي 16 %.

كما ان أسعار بنزين من صنف “اوكتان 90” سيطالها الرفع ايضا الشهر المقبل بمقدار قرشين ليصبح اجمالي الرفع خلال الشهر الحالي والقادم خمسة قروش، وبالنسبة لاسعار المشروبات الغازية فقد طالها الرفع الحكومي بنسبة 10%.

واشار ملحس خلال حديث ان هناك رجال اعمال اردنيين يجهزون انفسهم من اجل المشاركة في اعمار سوريا وهذا سيعود بالنفع على الاقتصاد المحلي بحوالي 30 مليون دينار.

وكشف ملحس ان الحكومة قررت زيادة 30 دينارا بدلاً من 20 دينارا على تجديد واصدار جواز السفر وهو ما سيحقق سنوياً 30 مليون دينارا للخزينة.

واستمر الاجتماع الذي حضره وزير العمل علي الغزاوي الى ما يزيد عن اربع ساعات وكشف عن جملة من التوجهات لإصدار قرارت اقتصادية، إضافة إلى توجهات ما زالت قيد الدراسة من قبل لجان حكومية ستخرج إلى العلن في الفترة المقبلة.