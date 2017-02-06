ترامب: سنهزم الإرهاب الإسلامي المتطرف

الاصلاح نيوز

واشنطن- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيلحقون الهزيمة بـ”الإرهاب الإسلامي المتطرف” و”قوى الموت”.

وقال ترامب من قاعدة ماكديل في تامبا بفلوريدا، مقر القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، “لقوى الموت والدمار، اعلموا بأن أميركا وحلفاءها سيلحقون بكم الهزيمة”، مضيفا “سنتغلب على الإرهاب الإسلامي المتطرف ولن ندعه يتجذر في بلادنا”.

وأضاف في كلمة ألقاها في مقر القيادة المركزية للقوات الأميركية الاثنين أن الولايات المتحدة ستقف مع البلدان التي تدعم الحرية ضد “عدو يحتفي بالموت”.

وزار ترامب الاثنين مقر القيادة المركزية للقوات الأميركية، حيث يطلع على تقارير تتعلق بالعمليات العسكرية ضد تنظيم داعش ويلقي كلمة أمام مجندين.

وتوجه الرئيس إلى المقر الواقع في قاعدة ماكدل الجوية في مدينة تامبا في طريق عودته إلى واشنطن بعد ثلاثة أيام في فلوريدا.

وتتولى القيادة المركزية الإشراف على العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وتلعب دورا أساسيا في عملية “العزم الصلب” والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة للقضاء على داعش.

وأمهل ترامب في أواخر كانون الثاني/يناير وزارة الدفاع (البنتاغون) 30 يوما لمراجعة الاستراتيجية الأميركية للقضاء على التنظيم.(وكالات)