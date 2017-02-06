347.8 مليون دينار إيرادات أمانة عمان في 2016

الاصلاح نيوز

عمان- صادق مجلس أمانة عمان في جلسته غير العادية التي عقدت اليوم الاثنين، برئاسة امين عمان عقل بلتاجي، على جدول المناقلات وإقرار النتائج المالية وحساب القطع السنوي للسنة المالية المنتهية.

وبلغ اجمالي الايرادات الفعلية لغاية نهاية كانون أول 2016 الماضي 347 مليونا و847 الفا و492 دينارا، فيما بلغ إجمالي النفقات الفعلية في الفترة نفسها 346 مليونا و968 الفا و508 دنانير، فيما بلغ الوفر المتحقق مليونا و336 الفا و136 دينارا.

ووافق المجلس على اعادة هيكلة قرض التجمع البنكي البالغ رصيده الحالي 230 مليون دينار بزيادته 80 مليون ليصبح 310 مليون دينار ومن ثم تسديد جزء منه بقيمة 40 مليون دينار من قرض البنك الاوروبي ليصبح اجمالي القرض بعد الزيادة 270 مليون دينار مع مدة سداد 10 سنوات.

وكشف أمين عمان ان الامانة تلقت اليوم تقرير وكالة الانماء الفرنسية والذي جاء فيه شكر الوكالة للأمانة على التعاون والمساعدة في توفير كامل المعلومات بشفافية، لافتا إلى ان التقرير جاء بعد اسبوع من تدقيق فريق مكون من 6 اشخاص لكامل أعمال الامانة.

وكشف مدير مدينة عمان المهندس عمر اللوزي عن قيام الأمانة بتركيب المجموعة الأولى من الشواحن الكهربائية خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، في مجمع رغدان السياحي ومجمع الشمال ومواقع أخرى حيوية للتشجيع على استخدام السيارات الكهربائية ومن بينها مركبات أمانة عمان الجديدة خلال الفترة المقبلة، فيما تكون المرحلة الثانية من تركيب الشواحن خلال شهر أيار المقبل.(بترا)