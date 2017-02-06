الاصلاح نيوز –

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة الى سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم 1956 طنا منها 1263 طن خضار والباقي فواكه وورقيات من مختلف الاصناف.

وحددت نشرة قائمة بأسعار الاصناف التي وردت الى السوق حسب ادنى واعلى سعر للكيلو الواحد، ومنها: باذنجان اسود عجمي تراوح سعر الكيلو 200- 350 فلسا ، البطاطا 250 – 600 ، البندورة 50 -200 فلس ، و الجزر 350-450 فلسا ، والخيار بين250- 800 فلس ، الزهرة 50 -200، فاصولياء 700 -250ر1 دينار، والكوسا بين250-100ر1 دينار ، برتقال ابو صرة 250-100ر1 دينار تفاح 250- 500 فلس، برتقال شموطي 250-800، جريفروت 200- 600 ، الليمون 250 -800، مندلينا 250-800موز بلدي 250 – 700 فلس.