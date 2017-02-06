اصدار أول بطاقة “يونيون باي” الائتمانية في الأردن

الاصلاح نيوز –

أعلنت شركة البطاقات العالمية(الاردن) عن إصدار اول بطاقة (يونيون باي) (والتي تبدأ بالأرقام 62) بالتعاون مع شركة (يونيون باي العالمية) .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته (يونيون باي) اليوم الاثنين، وصف خلاله المنظمون البطاقة بانها “الأولى من نوعها في الأردن،لانها متعددة العملات”.

ووفق الرئيس التنفيذي للشركة خليل العلمي تمكن البطاقة حاملها من القيام بعمليات الشراء عبر نقاط البيع في جميع أنحاء العالم وعبر الإنترنت بعملات أجنبية دون عمليات تحويل عملة أو رسوم اضافية.

ووفق العلمي يميز البطاقة ان حاملها يختار الرقم السري الخاص ببطاقته، وذلك من خلال ادخاله على جهاز خاص عند استلام البطاقة.

وأشار العلمي الى ان البطاقة تتيح لحاملها استخدامها في حوالي 160 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم، وبأكثر من عملة.

من جانبه اعرب هان وانج عن تطلع شركته الى إصدار المزيد من البرامج الائتمانية ذات ميزات استثنائية للسوق الأردني من خلال (يونيون باي الأردن).

وتأسست شركة البطاقات العالمية عام 1999 كشركة اردنية متخصصة في مجال خدمات الدفع وبطاقات الائتمان، وتزود البنوك بخدمات إدارة اعمال البطاقات، فيما تأسست شبكة يونيون باي انترناشيونال عام 2012 وتتعاون مع 400 عضو في العالم وبطاقاتها مفعلة في اكثر من 150 دولة في العالم –(بترا)