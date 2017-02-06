التربية : بدء الفصل الدراسي غدا ولا موعد محدد لـ نتائج الثانوية

الاصلاح نيوز-

يباشر طلبة المدارس دوامهم للفصل الدراسي الثاني يوم غد الثلاثاء في السابع من شهر شباط الجاري وفق التقويم المدرسي المتبع، حيث يتوجهة مايقارب المليون وتسعمائة الف طالب وطالب الى مقاعد الدراسة لجميع انحاء المملكة.

وقال الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم في تصريح لمصادر اليوم بان الوزارة عملت على متابعة كافة المدارس والتواصل مع مدرائها فيما يخص استعددات المدراس لاستقبال الطلبة.

واكد الجلاد ان جميع الكوادر المدرسية انهت عمليات الصيانة اللازمة للمدارس التابعة لها، في ظل متابعة حثيثة لاعلان الوزارة عن موعد نتائج الثانوية العامة ” التوجيهي”.

يذكر ان التقويم المدرسي فرض عدد الأيام الدراسية الفعلية للعام الدراسي المقبل ستكون 195 يوما للفصلين الدراسيين

ولم تحدد الوزراة موعدا لإعلان نتائج امتحان الثانوية العامة “التوجيهي” ، للدورة الشتوية للعام 2017 .