المصري : لا صحة لاختفاء الدخان من أسواق العقبة

الاصلاح نيوز –

نفى مدير غرفة تجارة العقبة عامر المصري، ان تكون مادة الدخان قد اختفت من اسواق العقبة بشكل ممنهج بعد توقعات بارتفاع اسعاره في العقبة الخاصة .

وقال المصري في تصريح الى “الرأي ” ان ما اشيع حول اختفاء مادة الدخان هو محض اشاعات، مؤكدا ان المادة موجودة في الاسواق لكن قلة قليلة حاولت اللعب على وتر رفع الاسعار وان غرفة التجارة تتابع هذه المعطيات مع كافة الجهات المختصة.

وكانت بعض وسائل الاعلام قد نشرت اخبارا مفادها اختفاء مادة الدخان من اسواق العقبة تحديدا وان تجارة هذه المادة اخفوها طمعا في بيعها باسعار مرتفعة .

على صعيد اخر اكد المصري مشاركة غرفة تجارة العقبة بدعم كرنفال العقبة السياحي بمبلغ 10 الاف دينا وتوفير كامل امكانيتها بالخدمات الوجستية بهدف انجاح الكرنفال بما يضمن تحقيق المصلحة العامة التي وجد من اجلها وهي انعاش الاقتصاد والاسهام في منح المواطنين الاردنيين والمقيمين على الارض الاردنية فرصة زيارة المدينة باسعار وعروض تفضيلية غير مسبوقة بتوجيهات من ريس غرفة تجارة العقبة العين نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الاردن.

ودعا المصري الاردنيين الى اغتنام زمام المبادرة والاستفادة من عروض الكرنفال والتمتع بمفردات المدينة السياحية وسط اجواء مناخية دافئة واسعار منافسة وجمالية المكان المميزة.