حقائق علمية عن الدماغ تعرف عليها

الاصلاح نيوز –

الدماغ البشري هو من أكثر أعضاء الجسم أهمية. هناك الكثير من الحقائق العلمية حول هذا العضو في الجسم والتي جمعنا لك اليوم بعضها. موقع انا زهرة قدم بعض هذه المعلومات:

يبلغ وزن دماغ البشري حوالي ٢٪ من وزن الجسم كله أي ما يقارب ١.٤ كيلوغرام.

يتألف الدماغ من ١٠٠ مليار خلية عصبية متصلة ببعضها بالتشابكات العصبية التي يصل عددها الى ١٠ آلاف تشابك لكل خلية عصبية.

يستخدم الدماغ ٢٠٪ من كمية الأوكسيجين اليومية.

الشوكولا هو من الأطعمة التي تساعد على اراحة الدماغ وبالتالي امداد الجسم بالراحة.

يحتاج الدماغ الى النوم لمدة ٨ ساعات في اليوم.

التدخين هو من العادات السلبية التي تضر بصحة الدماغ.

كل جزء من الدماغ يعمل بطريقة مختلفة عن الأخرى.

يحتوي الدماغ على ٦٠٪ من الدهون.

القراءة هي من النشاطات التي تساعد على تنشيط عمل الدماغ.

الأنشطة البدنية هي ضرورية أيضاً من أجل المحافظة على صحة الدماغ.

تناول نظام غذائي صحي يساعد في المحافظة على عمل الدماغ.

التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالأوميغا ٣ كالجوز والسمك يساعد في الحفاظ علي الدماغ ويمنع الإصابة بمرض الزهايمر.