حفيدة السلطان عبد الحميد تطالب بجزيرة تركية

الاصلاح نيوز –

طالبت نيلهان عثمان أوغلو، حفيدة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني من الجيل الخامس، باستعادة جزيرة غلطة سراي الواقعة في مضيق اسطنبول.

وقالت الحفيدة في مقابلة تلفزيونية الأحد 5 فبراير/شباط إن هذه الجزيرة “هى ميراث متبقي لها من جدها” السلطان عبد الحميد الثاني، مشيرة إلى أنها ستلجأ إلى محكمة حقوق الإنسان إذا رفضت السلطات منحها الجزيرة، حسب ما جاء في موقع روسيا اليوم.

وأوضحت صحيفة “زمان ” التركية أن “السجلات الرسمية تشير إلى أن الجزيرة ملك لنادي غلطة سراي الرياضي، ولا يمكن اتخاذ أي إجراءات قانونية بشأنها بسبب انتهاء مهلة العشر سنوات، التي ينص عليها القانون التركي للمطالبة بالملكية” من الحقبة العثمانية.

وكانت نيلهان عثمان أوغلو قد أدلت مؤخرا بعدة تصريحات مثيرة للجدل، وتعرضت لسلسلة من التعليقات الساخرة في مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا وخارجها بعد أن قالت في مقابلة مع قناة “CNNturk” إن نابليون بونابرت (1769-1821) امتدح مرارا جدها السلطان عبد الحميد الثاني (1842-1918) قائلا إنه ثاني الأغنياء بعده!

والمفارقة التي وقعت في شركها حفيدة السلطان وجعلتها عرضة للسخرية تتمثل في أن جدها السلطان عبد الحميد الثاني لم يكن قد ولد بعد حين توفي نابليون بونابرت!