الصفدي وعبدالله بن زايد يبحثان التطورات بالمنطقة

الاصلاح نيوز –

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وبحث الوزيران خلال اللقاء بديوان عام الخارجية الإماراتية بأبوظبي، اليوم الاحد، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويحقق رؤى وتوجهات قيادتيهما.

كما بحث الوزيران آخر التطورات في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واكد الصفدي اعتزاز الاردن بالمستوى المتقدم الذي وصلت اليه العلاقات الأخوية بين البلدين، مثمنا وقوف دولة الإمارات إلى جانب الأردن.

وبحث الوزيران ايضا آفاق توسعة التعاون الاقتصادي إضافة إلى شؤون الجالية الاردنية بدولة الإمارات، والتي تلقى كل الدعم والرعاية.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بدور المملكة وجهودها المستمرة لتعزيز التعاون العربي وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد الصفدي بالمكانة الرائدة التي تتبوؤها دولة الإمارات على الصعيدين الاقليمي والدولي، مشددا الحرص على استمرار التواصل والتنسيق لخدمة المصالح الثنائية المشتركة والقضايا العربية والإسلامية.

حضر اللقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، والسفير الاردني بابوظبي جمعة العبادي.