محكمة أميركية ترفض استئناف إدارة ترامب بشأن حظر السفر

الاصلاح نيوز –

رفضت محكمة استئناف الأميركية في وقت متأخر من مساء أمس السبت طلبا عاجلا من وزارة العدل بإعادة العمل بالحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على المهاجرين والذي يمنع مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة من دخول البلد ويحظر مؤقتا استقبال اللاجئين.

وأفاد منطوق حكم محكمة استئناف الدائرة التاسعة الأميركية بأن “طلب الطاعنين بإعادة العمل فورا بالقرار الإداري لحين الدراسة الكاملة لإجراء طارئ لاستمرار العمل به انتظارا للحكم في الاستئناف مرفوض.”

وقالت المحكمة إن رد الوزارة المؤيد للاستئناف العاجل منتظر يوم الاثنين.

وقدمت الوزارة الطلب بعد يوم من إصدار قاض اتحادي في سياتل أمرا بوقف العمل بالحظر الذي فرضه ترامب. وكان قرار الحظر الذي أصدره ترامب يوم 27 يناير كانون الثاني قد منع استقبال مواطني سبع دول لمدة 90 يوما.-(رويترز)