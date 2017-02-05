الناصر : الوزارة ماضية بتنفيذ استراتيجية خدمات الصرف الصحي باطلاق تنفيذ مشروع صرف صحي ناعور بقيمة 48,5 مليون دولار

الاصلاح نيوز –

وقع الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري بحضور السفير الكوري لدى الاردن «لي بوم يون»و أمين عام سلطة المياه م. توفيق الحباشنة وأمين عام وزارة المياه والري م. اياد الدحيات وكبار مسؤولي قطاع المياه اتفاقية مشروع صرف صحي ناعور والمناطق المجاورة Design Build Contract of Wastewater Treatment Plant مع شركة Kolon Global Corporation الكورية والمقاول المحلي الاردني شركة أبراج العرب بحضور مديرها العام م. هشام الوادي بقيمة حوالي 48,5مليون دولار أمريكي ممولة بقيمة حوالي 46مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الكوري Eximbank والباقي من خزينة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية لأستكمال الخطط التي التزمت بها الحكومة في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في جنوب العاصمة .

واكد وزير المياه والري ان الحكومة نجحت في الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنينا في هذه المناطق، حيث انها مهتمة بتنفيذ هذا المشروع الحيوي والوطني الهام خدمة للمناطق في جنوب العاصمة بعد استكمال تنفيذ الحزمة الاولى والثانية في مناطق جنوب العاصمة وتنفيذ محطة صرف صحي جنوب عمان مبينا ان وزارة المياه والري وطواقمها بكفاءة واقتدار لانهاء المعاناة الكبيرة جراء عدم توفر خدمات الصرف الصحي في هذه المناطق.

واضاف اننا جميعا في كافة قطاعات الدولة مهتمون بتوفير كل الامكانيات اللازمة لانجاح جهود التنمية وتطويرها والتي تشكل الخدمات الاساسية اللبنة الاولى فيها مؤكدا ان الخدمات الاساسية للمواطنين هي في سلم الاولويات الوطنية وتحظى باهتمام بالغ من لدن صاحب الجلالة حفظه الله كونها من ركائز التقدم والاستثمار والتطور ، مبينا ان الاردن وبفضل الله سبحانه وحكمة قيادته قد تمكن من تجاوز كل الازمات التي عصفت من حولنا مبينا ان لدى وزارة المياه والري خطة وطنية شاملة لشمول معظم المناطق بخدمات الصرف الصحي وحتى العام 2020 بهدف رفع مستوى الحياة البيئية وحمايتها في كافة مناطق المملكة من خلال انجاز محطات الصرف الصحي في عدد من المناطق و تنفيذ شبكات صرف صحي باطوال مختلفة بعد البدء بتشغيل محطات جديدة مثل محطة الشلالة والشونة الشمالية ومحطة جنوب عمان وكذلك توسيع محطة السمرا وتطوير ورفع قدرات محطات كفرنجة والكرك والمفرق وجرش بالاضافة الى استكمال مشروع صرف صحي جنوب عمان بمراحله الثلاث والذي تزيد كلفته الاجمالية على نصف مليار دولار أمريكي ( اكثر من 300 مليون دينار اردني) .

واوضح ان مشروع صرف صحي ناعور الذي سينفذ من قبل ائتلاف شركات KOLON Global Cooperation +VASSEMB+HAWASHIN ENG. Consultation LTD يتضمن توسعة وتحديث محطة تنقية وادي السير وبقدرة استيعابية 17 الف م3 / يوميا لخدمة مناطق ناعور ووادي السير وعراق الأمير والمناطق غير المخدومة في مرج الحمام اضافة الى تنفيذ خط ناقل (سايفون) بطول 6 كم لنقل مياه الصرف الصحي من مناطق ناعور ومرج الحمام الى محطة تنقية وادي السير لمعالجتها مما يعمل على تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمة فيها وحماية مصادر المياه الجوفية والسطحية كونها غنية بالينابيع وكذلك ايجاد زراعات اقتصادية للاعلاف ومربي المواشي ضمن المواصفة الاردنية للمياه المعالجة .

حيث يتوقع ان يخدم المشروع اكثر من 188 الف مواطن منهم 60 الف مواطن في مناطق ناعور وام القطين والمنشية وزبود والبصة والعامرية وجزء من مرج الحمام وحوالي 128 الف مواطن في مناطق وادي السير وعراق الامير وبيادر وادي السير وبدر والدربيات ومناطق اخرى في جنوب غرب عمان .

واستعرض الناصر جهود الوزارة في انجاز المرحلتين الاولى والثانية التي وفرت حلول كبيرة لمشكلة تسرب المياه العادمة في هذه المناطق حيث تم تنفيذ شبكات في المناطق بطول اكثر من 768 كم ومايزيد على 20 الف وصلة منزلية .

واضاف الناصر ان نسبة المخدومين بخدمات الصرف الصحي في المملكة وصلت الى مايزيد على 63% والعمل جار بعد استكمال هذه المشاريع لرفع نسبة المنازل المخدومة بشبكات حديثة للصرف الصحي الى اكثر من 70% بالرغم من تعاظم التحديات التي يواجهها قطاع المياه الوطني الاردني خاصة ما تكبده من عناء نتيجة لجوء مئات الالاف من الاشقاء السوريين الى المملكة.

وقد وقع الاتفاقية عن الجانب الكوري رئيس الائتلاف المنفذ للمشروع السيد هان ان هو ومدير عام شركة ابراج العرب م. هشام الوادي بحضور السفير الكوري في عمان وممثل الوكالة الكورية للتنمية EDCF ومساعد امين عام سلطة المياه م. مالك الرواشدة .