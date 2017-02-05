الجمعية القطرية للفنون التشكيلية تقيم ملتقى تشكيليا عربيا

الاصلاح نيوز –

تطلق الجمعية القطرية للفنون التشكيلية الملتقى العربي للفن التشكيلي، بمشاركة كبار التشكيليين الرواد القطريين والعرب، وذلك بمقرها في الدوحة في الثاني من شهر آذار المقبل، حيث يستمر لمدة اسبوع.

وأوضح الأستاذ عادل علي بن علي، الرئيس الفخري للجمعية القطرية للفنون التشكيلية والراعي الرسمي للملتقى، ان هذا الملتقى يأتي بمثابة تكريم لرواد الحركة التشكيلية، الذين سخروا قدراتهم الفنية وابداعاتهم الفكرية، للارتقاء بمستوى الفن التشكيلي من خلال أفكارهم وتراكم خبراتهم الفنية فعكسوا الواقع الاجتماعي والحالة الفكرية لوطننا العربي بلوحاتهم التي تقارع كبار الفنانين العالميين على مختلف المستويات كما قال.

وأكد بن علي ان هذا الملتقى الثقافي الفني هو جزء من النهضة الثقافيه والازدهار الفني والثقافي والابداعي الذي تمر به قطر.

ومن جانبه ذكر الفنان التشكيلي يوسف السادة رئيس مجلس ادارة الجمعية القطرية للفنون التشكيلية أن الملتقى سيتخلله العديد من الفعاليات، أبرزها ورشة فنية ومنبريات فكرية تعنى بالفنون التشكيلية وسيختتم الملتقى فعالياته بمعرض يضم نتاج الورشة، بالإضافة لتكريم الفنانين الرواد ونخبة من الاعلاميين والتشكيليين.

وأضاف السادة: عملنا على وضع آلية عمل للملتقى، من خلال تكوين لجان تعمل كفريق واحد لتنفيذ أهدافه، والذي نطمح ان يكون سنوياً ومواكباً للحركة التشكيلية العربية. ونوه أن خطط الجمعية القادمة سوف تستهدف أجيال ما بعد الرواد وفئة الشباب ,فلهم الحق علينا ان نحتويهم ونحفزهم لإنجازات اكثر، سواء أكانوا قطريين ام من غير القطريين من العرب وستكون المشاركة ضمن مجموعة معايير سيتم الاعلان عنها مستقبلاً كما صرح.