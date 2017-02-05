الصحة تُعلن أسس صرف علاوات العمل الاضافي وبدل الاقتناء والتنقل

الاصلاح نيوز –

أعلنت وزارة الصحة الاسس المعتمدة لصرف علاوات العمل الاضافي وبدل الاقتناء والتنقل.

وقال الناطق الاعلامي للوزارة حاتم الازرعي ان الوزارة اعلنت هذه الاسس على موقعها الالكتروني www.moh.gov.jo بمنتهى الشفافية والنزاهة والوضوح.

واضاف انه بإمكان اي من كوادر الوزارة الاطلاع على هذه الاسس التي سيتم الالتزام بها بشكل مطلق والتي تضمن تحقيق اعلى قدر ممكن من العدالة والانصاف في منح هذه العلاوات.

واشار الى ان وزير الصحة الدكتور محمود الشياب، شكل لجنة خاصة وضعت هذه الاسس بعد دراسة معمقة لجميع الجوانب المتعلقة بمنح علاوات العمل الاضافي وبدل الاقتناء والتنقل.

واوضح انه تم وضع اليات محددة ودقيقة ليتم على اساسها صرف العلاوات بما يضمن وصولها لمستحقيها وفقا لمعطيات موقع العمل وظروفه واحتياجاته.

وبين الازرعي ان اليات صرف العلاوات تركز على الموضوعية والبعد الجماعي من خلال الية الصرف عبر تشكيل اللجان على مستوى الميدان ومركز الوزارة على ان تجتمع اللجان بشكل دوري منتظم او كلما دعت الحاجة والضرورة.