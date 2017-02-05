انهيار ثلجي يودي بحياة 13 شخصًا شمالي باكستان

الاصلاح نيوز –

قال مسؤول أمني باكستاني، اليوم الأحد، إن 13 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم في انهيار ثلجي طمر 5 منازل عقب تساقط كثيف للثلوج شمالي البلاد.

وقال نيزامود شاه، قائد قوات الكشافة في مدينة شيترال (شمال) “الانهيار الثلجي ضرب المدينة، في وقت متأخر أمس السبت، وفرق الإنقاذ تمكنت من العثور على 13 جثة، فيما تتواصل الجهود للوصول إلى ناجين”.

ولفت شاه أنه “لا يزال هناك مفقودين آخرين (لم يحدد عددهم)، ومعظم المناطق في بلدة شيترالتي غطتها الثلوج”.

والانهيارات الثلجية شائعة الحدوث شمالي باكستان ذات المناظر الخلابة، والتي يتواجد فيها أيضًا أنهار جليدية كبرى، تعد المصدر الرئيسي لمياه الزراعة والصناعة في البلاد.