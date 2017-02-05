«التربية» : انتهاء التصحيح ولا موعد محـــددا لإعـــلان نتـائــج الثـانـويـــة

الاصلاح نيوز –

اكدت وزارة التربية والتعليم الانتهاء من تصحيح جميع مباحث امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للدورة الشتوية للعام 2017.

وقال الناطق باسم الوزارة وليد الجلاد ان الكوادر المعنية في ادارة الامتحانات بالوزارة تقوم الان بعملية التدقيق والمطابقة لدفاتر الاجابات، والادخال للعلامات قبل الاستخراج النهائي لنتائج الطلبة، مؤكدا في هذا الاطار ان الوزارة لم تحدد اي موعد لاعلان النتائج.

واكد حرص الوزارة على استخراج النتائج بشكل دقيق وبما يضمن حقوق الطلبة، مبينا ان الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة باعلان نتائج الامتحان وتحديد موعد اعلانها، مثلما دعا إلى عدم الالتفات إلى اي شائعة حول هذا الامر.