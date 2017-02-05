تركيا تعتقل 60 مشتبها به على ارتباط بداعش

الاصلاح نيوز –

أوقفت الشرطة التركية الأحد في أنقرة حوالى ستين شخصا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الاسلامية، بعد شهر على الاعتداء الدامي على ملهى ليلي في اسطنبول والذي تبناه التنظيم الجهادي، وفق ما أوردت وسائل الاعلام الرسمية.

وذكرت وكالة الأناضول المؤيدة للحكومة أن معظم المشتبه بهم أجانب، بدون أن توضح إن كانوا على ارتباط بمخطط لتنفيذ اعتداء.

وأضافت أنه تم توقيفهم خلال عمليات دهم جرت في الوقت نفسه في اربعة أحياء من العاصمة.

وقتل 39 شخصا معظمهم سياح عرب ليلة رأس السنة في هجوم نفذه مسلح تسلل إلى ملهى ليلي شهير في اسطنبول.

وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية المجزرة وفي 16 كانون الثاني/يناير، أوقفت الشرطة شخصا من أوزبكستان يدعى عبد القادر ماشاريبوف للاشتباه بأنه منفذ الاعتداء، بعد حملة مطاردة واسعة.

وأفادت صحيفة “حرييت” أن تنظيم الدولة الاسلامية كان ينوي تنفيذ اعتداء ثان ليلة رأس السنة في أنقرة، غير أنه تخلى عن المخطط اثر حملة توقيفات نفذتها السلطات التركية.

وشهدت تركيا في 2016 سلسلة هجمات نسبت الى تنظيم الدولة الاسلامية أو إلى المتمردين الأكراد، أوقعت مئات القتلى.