البابا فرنسيس يقبل استقالة المطران مارون لحّام

الاصلاح نيوز –

أعلنت حاضرة الفاتيكان، ظهر اليوم السبت 4 شباط 2017، عن قبول قداسة البابا فرنسيس استقالة سيادة المطران مارون الياس لحّام، كأسقف مساعد في أبرشية البطريركية اللاتينية.

وبحسب المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام، فقد جاء في نص بيان الفاتيكان الرسمي: “قبل الأب الأقدس قداسة البابا فرنسيس الاستقالة التي قدّمها الأسقف المساعد لأبرشية البطريركية اللاتينية في القدس، المطران مارون الياس لحّام، الرئيس الفخري لأساقفة مادبا”.

وغداة هذا الإعلان قدّمت البطريركية اللاتينية شكرها للمطران لحام للسنوات التي قضاها في خدمة الكنيسة في الأردن والأرض المقدسة. وقالت في بيانها الموقّع من المدبر الرسولي سيادة رئيس الأساقفة ببيرباتيستا بيتسابالا: “تقدّم الأبرشيّة شكرها لسيادة المطران مارون للخدمة التي قدّمها، وترافقه بالصلاة وتتمنى له كل خير منه تعالى في هذه المرحلة الجديدة في حياته”.